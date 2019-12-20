مصرى بالسعودية: "ربنا يخلي الأهلي ويكون في عون الزمالك".. شاهد رد أديب



وقال أحد الحضور ويدعى معز عبدالحميد، إنه يعيش في السعودية منذ 8 سنوات، مضيفا: "ما يحدث في السعودية في حياتي ما شفته، حاسس إني في شرم الشيخ"، ليرد أديب: "كل العالم موجود هنا".



وسأله الإعلامي عمرو أديب: "تحب توجه رسالة لحد في مصر"، فرد المواطن: "بحب الأول أشكر أبو ناصر عامل مجهود جبار، وفي مصر ربنا يباركلنا في الأهلي، ويكون في عون الزمالك"، ليعقب "أديب": "يادي الأهلي وسنين الأهلي، هو ورانا ورانا".



أجرى الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ، لقاءات مع عدد من حضور فعالية "الميدل بيست"، لاستطلاع آرائهم في التغيير الذي تشهده السعودية، وتفاصيل الفعالية.