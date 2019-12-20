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مصرى بالسعودية: "ربنا يخلي الأهلي ويكون في عون الزمالك".. شاهد رد أديب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أجرى الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ، لقاءات مع عدد من حضور فعالية "الميدل بيست"، لاستطلاع آرائهم في التغيير الذي تشهده السعودية، وتفاصيل الفعالية.

وقال أحد الحضور ويدعى معز عبدالحميد، إنه يعيش في السعودية منذ 8 سنوات، مضيفا: "ما يحدث في السعودية في حياتي ما شفته، حاسس إني في شرم الشيخ"، ليرد أديب: "كل العالم موجود هنا".

وسأله الإعلامي عمرو أديب: "تحب توجه رسالة لحد في مصر"، فرد المواطن: "بحب الأول أشكر أبو ناصر عامل مجهود جبار، وفي مصر ربنا يباركلنا في الأهلي، ويكون في عون الزمالك"، ليعقب "أديب": "يادي الأهلي وسنين الأهلي، هو ورانا ورانا".
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الكلمات المفتاحية

ميدل بيست عمرو أديب توك شو النادى الأهلى

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