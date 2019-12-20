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غداً.. نظر تجديد حبس أستاذ جامعى وفتاة بتهمة ترويج شائعات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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تنظر غدًا السبت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تجديد حبس طالبة وأستاذ جامعى واثنين أخرين على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالترويج الشائعات ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة في واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

والمتهمون هم كل من: أيه محمد حامد، محمد يوسف كمال عبد المعبود، محمد حلمى محمد محمود، سيد حسن عبدالله.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.
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الكلمات المفتاحية

غرفة المشورة خطف طالبة حصر أمن دولة حبس طالبة

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