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خبير يوضح تأثير ارتفاع أسعار النفط المتوقع على اجتماع لجنة تسعير الوقود في يناير 2020

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:10 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قال جمال القليوبي استاذ البترول والطاقة، إن أسعار برميل النفط شهدت ارتفاعات بقيمة  4.6  دولارت في مدة تتراوح بين 8 إلى 9 أيام من توصل أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط  من خارجها إلى اتفاق يزيد من حجم  خفض المعروض النفطي.

 

وتوصلت منظمة "أوبك" مع الدول من خارجها على رئسهم روسيا ، إلى اتفاق بخفض الأنتاج فيما بينهم بواقع 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير 2020 ؛ ليضاف إلى اتفاق خفض الإنتاج  الموقع بداية من 2019 السابق  بواقع  1.2 مليون برميل يوميا؛ ليصل بذلك إجمالي الخفض في إنتاج النفط العالمي إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

 

وتايع" القليوبي"، "بالتخفبضات الجديدة التى أقرتها أوبك أتوقع أن يصل سعر برميل النفط  ليتراوح بين 68 إلى 70 دولار برميل بعد بدأ تطبيقها."

 

وأضاف" القليوبي" خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتفاع سعر برميل النفط فوق مستويات 64 دولار للبرميل سيشجع العديد من شركات النفط الصخريالأمريكية  على زيادة إنتاجها لأن هذا السعر يعد عادل لسداد ثمن تكاليف عمليات الحفر التى تقوم بها تلك الشركات.

 

تأثير زيادة كميات خفض الأنتاج على اسعار الطاقة في مصر :

وكشف"القليوبي" عن أن تأثير هذا الأنخفاض على تحرك أسعار الطاقة في مصر،  قائلًا"إن اي زيادة في الأسعار العالمية ستكون زيادة طفيفة ومدروسة بالنسبة توقعات وزارة المالية  في موازنة العام المالى الحالى لتحركات السعر العالمي."

 

وتقوم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والمشكلة من قرار برئيس الورزاء وضمم ممثلين من وزارة المالية، بمراجعة اسعار المواد البتروالية في السوق كل ثلاث اشهر، وسيكون اجتماعها القادم في يناير 2020، بعدما شهد اخراجتماعتها تخفيض لأسعار البنزين بقيمة 25 قرشا.

وألمح " القليوبي" إلى أن  اجتماع الأوبك الذي سيعقد  خلال الاسبوع القادم في دولة الكويت،  سيناقش استراتجيات  الدول العربية  للحفاظ على سعر عادل لبرميل النفط بين المستهلك والمنتج.

 

 

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