"بلاك تيما" يشعل درب ١٧١٨ بـ"بحار" و"إيه يعني"

أحيا فريق بلاك تيما، مساء اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا في درب ١٧١٨ بمنطقة مصر القديمة.



وشهد الحفل إقبال جماهيري من عشاق بلاك تيما والفن النوبي، وأشعل الفريق الحفل بتقديم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة، منها "بحار"، و"بابا شجيني"، و"إيه يعني"، و"زحمة".



"بلاك تيما" احتفل الصيف الماضي بمرور ١٥ عام على تأسيسه، انطلق الفريق في أغسطس عام 2004، على يد كل من أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده.



وطرح الفريق ألبومه الأول والذي حمل اسم "بحار" عام ٢٠١٠، ثم ألبومه الثاني "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2015، أما الألبوم الأخير "لون الكاكاو" فطرحه المنتج ريتشارد الحج هذا العام.



وحصل الفريق على عدد من الجوائز أبرزها "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط، وجائزة "أخبار اليوم" كأحسن فريق بمصر، كما ترشح لعدد من الجوائز العالمية مثل "وورلد ميوزيك أوورد، وبيج أبل ميوزيك أوورد".



"درب ١٧١٨" مركز ثقافي في مصر القديمة، يقدم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب ورش فنية وحرف يدوية.



