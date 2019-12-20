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من الميدل بيست.. عمرو أديب: "لازم تلبس البندانة"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:14 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قدم الإعلامي عمرو أديب، برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، من فعالية "الميدل بيست"، والذي يعد أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط.

وعقب "أديب": "الفكرة مجنونة، ولازم تلبس بندانة عشان تمسك دماغك"، مشيرا إلى أن من يأتي إلى هذا المكان جاء ليقضي وقتا سعيدا، رغم برودة الطقس فدرجة الحرارة في الرياض 7 درجات، منوها بأنه سيكون هناك أكثر من 80 دي جي، فضلا عن المطربين.

وأضاف أن مكان "الميدل بيست" ضخم، وبه أكثر من مسرح، لافتا إلى أن موسم الرياض أحضر لجمهوره أكبر الأسماء في الوسط الفني، مؤكدا أن ما يحدث شىء مذهل، حيث تم بناء المدينة الترفيهية خلال 3 شهور وفي الصحراء، معقبا: "الميدل بيست في الرياض اختراع وجنان، ولازم تلبس البندانة".
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الكلمات المفتاحية

ميدل بيست عمرو أديب برنامج الحكاية أخبار مصر

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