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عبدالمنعم سعيد: الإخوان أحد مهددات الفكر المدني في مصر (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:07 م
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عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
داليا الحسين
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دستور 2014 جعل المرجعية العليا في رؤية الدين والدولة هي المحكمة الدستورية العليا حتى لا يضع البعض أنفسهم موجهين للمجتمع والدولة المصرية.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حاول تمزيق الدولة المدنية المصرية بكل ما أوتى من قوة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية كانت معوق للمدنية والديمقراطية والحداثة في مصر.

وأشار إلى أن مصر دولة مدنية بطابع خاص، متابًعا: "الإخوان كانوا أحد مهددات الفكر المدني في مصر ولا زالوا يشكلون خطرا".
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عبدالمنعم سعيد توك شو الإخوان أخبار مصر

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