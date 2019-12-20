محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة عقار مخالف في حي المنتزه (صور)



جاء ذلك خلال جولته لتفقد الكورنيش بنطاق أحياء منتزه أول وثان، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر الجندي رئيس حي منتزه ثان.



وأكد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون في ملف مخالفات المباني وسيطبق قرارات الإزالة بكل شدة وقوة، مكلفًا رئيس الحي بتحرير غرامات فورية كبيرة على كافة المخالفين ومتابعة تنفيذ إزالة الأدوار المخالفة وعدم عودتها مرة أخرى.



وأشار في تصريح صحفي إلى أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات التي يعمل عليها حاليًا لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين، كما أنه يشكل ضغط كبير على البنية التحتية للمحافظة.



أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الجمعة بإزالة عقار مخالف بشارع محمد زيتون خلف كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بحي منتزه ثان، والمكون من أرضي و12طابق، مشددًا على رئيس حي منتزه ثان بإزالة كافة العقارات المخالفة للترخيص وتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم وعدم السماح لأي مقاول مخالف بالتعدي.