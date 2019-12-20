ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد سموحة| الأهلي وحيدًا في الصدارة

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي سموحة السكندري بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ملخص مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري

وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين إلى أن بدأ نادي الزمالك في تهديد مرمى سموحة بالعديد من الكرات الخطيرة وبمرور الوقت ظهرت خطورة أيضا من فريق سموحة وظل كلا الفريقين بتبادلا الهجمات مع وجود خطورة أكبر من نادي الزمالك ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي الزمالك إلى 14 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي سموحة إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.





متصدر جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر نادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.





جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وسموحة كالآتي:

1- الأهلي 21 نقطة

2- الاتحاد السكندري 20 نقطة

3- المقاولون العرب 19 نقطة

4- الزمالك 14 نقطة

5- سموحة 14 نقطة

6- الإنتاج الحربي 14 نقطة

7- الإسماعيلي 13 نقطة

8- بيراميدز 12 نقطة

9- حرس الحدود 10 نقاط

10- انبي 10 نقاط

11- طنطا 9 نقاط

12- مصر المقاصة 8 نقاط

13- المصري البورسعيدي 7 نقاط

14- طلائع الجيش 7 نقاط

15- اف سي مصر 7 نقاط

16- الجونة 7 نقاط

17- وادي دجلة 6 نقاط

18- أسوان 5 نقاط



