Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد سموحة| الأهلي وحيدًا في الصدارة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:42 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
Advertisements
انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي سموحة السكندري بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري
وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين إلى أن بدأ نادي الزمالك في تهديد مرمى سموحة بالعديد من الكرات الخطيرة وبمرور الوقت ظهرت خطورة أيضا من فريق سموحة وظل كلا الفريقين بتبادلا الهجمات مع وجود خطورة أكبر من نادي الزمالك ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي الزمالك إلى 14 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي سموحة إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.

متصدر جدول ترتيب الدوري المصري
ويتصدر نادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الزمالك وسموحة كالآتي:
1- الأهلي 21 نقطة
2- الاتحاد السكندري 20 نقطة
3- المقاولون العرب 19 نقطة
4- الزمالك 14 نقطة
5- سموحة 14 نقطة
6- الإنتاج الحربي 14 نقطة
7- الإسماعيلي 13 نقطة
8- بيراميدز 12 نقطة
9- حرس الحدود 10 نقاط
10- انبي 10 نقاط
11- طنطا 9 نقاط
12- مصر المقاصة 8 نقاط
13- المصري البورسعيدي 7 نقاط
14- طلائع الجيش 7 نقاط
15- اف سي مصر 7 نقاط
16- الجونة 7 نقاط
17- وادي دجلة 6 نقاط
18- أسوان 5 نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري المصري اليوم ترتيب الدوري المصري الممتاز ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري الزمالك ضد سموحة

أخبار تهمك

أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم | أهداف مباراة الزمالك وسموحة | بث مباشر مباراة الزمالك الآن ON SPORT LIVE

منذ أقل من ساعتين

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك ضد سموحة| الأهلي وحيدًا في الصدارة

منذ أقل من ساعة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ أقل من ساعتين

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية Yalla Shoot

الآن

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

live| مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر yalla shoot بي ان سبورت المفتوحة رابط ماتش الهلال بدون تقطيع

الآن

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وإنبي

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ترتيب الدوري المصري

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
03:45 م

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

08:50 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

04:06 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status