Advertisements
Advertisements
Advertisements

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن مسؤول في مدينة وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل موظفين في البلدية، جراء إطلاق نار داخل مبنى الأشغال العامة في المدينة، وأصيب اثنان آخران.



وقال مدير بلدية المدينة لي غاريتي في رسالة بالبريد الإلكتروني: "السلطات ستكشف مزيداً من المعلومات عن إطلاق النار في مؤتمر صحافي في الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي".



وقال موظف في بلدية المدينة لمحطة إخبارية محلية، إن "إطلاق النار وقع نحو الساعة 6:45 صباحاً بعد مشاجرة بين موظفين آخرين"، وكتب عمدة المدينة آلن جوينز على صفحة وينستون سالم الرسمية على فيس بوك "نيابةً عن مجلس المدينة أود أن أعبر عن حزننا العميق من الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الصباح لموظفين".



ولم يتسن الوصول بعد لشرطة المدينة للتعليق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ولاية نورث كارولاينا قتلى جرحى الأمريكية اطلاق نار

أخبار تهمك

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ 37 دقيقة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري Yalla Shoot

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ 17 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

منذ ساعتين و 15 دقيقة

اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر elzamlek مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت online تابع لايف أون سبورت

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. جولة تفقدية للسيسي بمصر الجديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ ساعتين

فضيحة جديدة.. مطالب بركلة جزاء لبرشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و 8 دقيقة

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري| نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20-12-2019

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

سقوط ضحايا في إطلاق نار بمتجر داخل أمريكا

سقوط ضحايا في إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية

بينهم سعودي.. قتىلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة أمريكية

عاجل.. إصابة 18 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في تكساس

عاجل.. إصابة 18 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في تكساس

إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:13 م

«live Zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر On SpO

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

07:08 م

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري| نتيجة مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20-12-2019

07:06 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status