الاتحاد السكندري | موعد مباراة الاهلي القادمة أمام زعيم الثغر في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الاتحاد السكندري و الاهلي في الدوري





يواجه النادي الأهلي غريمه فريق الاتحاد السكندري مساء يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.





موعد مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري

ستُقام مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري مساء يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري

ستُذاع مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري بشكل حصري عبر قناة "أون سبورت إتش دي ON SPORTS HD" وقناة "تايم سبورتس إتش دي TIME SPORTS HD" الرياضية.





التشكيل المتوقع للأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول.





خط الوسط: أليو ديانج - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جونيور أجايي.





خط الهجوم: وليد أزارو.



