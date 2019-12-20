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"مصر من السما".. إنجازات تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:30 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، الجزء الرابع من فيلم "مصر من السما"، الذي يرصد ويوضح الإنجازات التي تتم في مصر، ويربط الماضي بالحاضر بالمستقبل.

حيث يرصد الفيلم رحلة حياة مصر "رحلة العمر"، وطن الماضي والحاضر ممزوجين ببعضهما، والمستقبل في متناول الأيادي وأمام الأعين، موضحًا أننا أمة كلها حياة وحركة من 100 مليون نفس، منذ أيام الفراعنة، أمة تسعى للحداثة ولكن تدفأ بالماضي، وأن مصر بلد بها القديم والجديد والمستقبل الطموح الذي يتغير أمام أعيننا كل يوم ولحظة بلحظة.
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