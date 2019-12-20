"الصحة" تكشف حقيقة ظهور أنفلونزا الخنازير في بعض المدارس



وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصطلح أنفلونزا الخنازير الذي انتشر في 2009 تعريف خاطي، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن مصطلح "H1N1" والذى أطلق خطأ على أنفلونزا الخنازير مجرد أنفلونزا موسمية عادية، وليس لها إجراءات وقائية.



وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه عندما يشعر الفرد بتعب عليه أن يتوجه للطبيب وهو من سيقيم حالته، ويصف له العلاج المناسب.



وعن ظهور حالات بعينها في إحدى مدارس مدينة القاهرة الجديدة، لفت إلى أن وزيرة الصحة وجهت بتشكيل فريق من القطاع الوقائي، وتم التأكد أن الوضع مستقر ونسبة الغياب طبيعية.



قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن ما تردد بشأن ظهور حالات أنفلونزا الخنازير في بعض المدارس بمصر مجرد شائعات، معقبا: "مفيش حاجة اسمها أنفلونزا الخنازير".