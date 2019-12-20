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باحث: مصر دمرت الكثير من مخططات تركيا في المنطقة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:04 م
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محمد ربيع الديهي
محمد ربيع الديهي
أمنية فوزي
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علق محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، على تدخل تركيا في الشئون الليبية، قائلًا: إن مصر دمرت الكثير من مخططات تركيا في الشرق الأوسط.

وأشار "الديهي"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، إلى أن مصر تغيرت وأصبحت دولة قوية وفاعلة وليست مفعول به.

وأكد الباحث في الشأن التركي، أن ليبيا بالنسبة لمصر أمن قومي، مشيرًا إلى أن مصر باتت دولة قائدة في المنطقة بأكملها.

وكانت أفادت "سكاي نيوز"، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعم أن بلاده لا يمكن أن تظل صامتة حيال نشاط ما وصفهم بـ"المرتزقة" المدعومين من روسيا في ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

مخططات الشرق الأوسط الشئون الليبية الشأن التركي أمن قومي

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