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متحدث "الري" يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:01 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن وزراء الري بمصر وإثيوبيا والسودان سيجتمعون غدًا لمواصلة المناقشات بشأن عملية ملىء سد النهضة، وذلك بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث يعد هذا الاجتماع هو الثالث من ضمن 4 اجتماعات تم تحديدهم في مناقشات أول نوفمبر الماضي.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه سيتم استعراض وجهات نظر الدول الثلاث خلال الاجتماع بشأن قواعد ملىء السد، وهى تعد مناقشات فنية.

وأوضح أنه بعد عقد الاجتماعات الأربعة سيتم الإعلان عن ما تم التوصل له، منوها بأن دور البنك الدول وممثلي الخزانة الأمريكية هم مراقبين فقط للمفاوضات، مؤكدا أن الدول الثلاث قادرين على التوصل لحل إذا توفرت حسن النية، والبحث عن مصالح الأطراف الأخرى.
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متحدث الري سد النهضة توك شو اخبار مصر

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