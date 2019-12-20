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المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 22.. الأحد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
الفجر السعودي
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أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها سوف تستضيف اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ 22 للمجلس السياحي العربي للسياحة، يوم الأحد القادم، في محافظة الأحساء "عاصمة السياحة العربية 2019" وتستمر الدورة لمدة يومين، بحضور جميع الدول الأعضاء والعديد من المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية.

هذا ويأتي الاجتماع الوزاري، الذي يترأسه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ لتعزيز الجهود المشتركة وتبادل الرؤى والأفكار وإنفاذ القرارات الرامية لتجاوز التحديات وتطوير السياحة العربية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول، عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري السياحي العربي في دورته الـ 25، على أن يشهد اليوم التالي عقد الاجتماع الوزاري الرئيسي، وسيحظى جميع أعضاء الوفود المشاركة وضيوف هذا الملتقى الكبير بالعديد من البرامج السياحية في محافظة الأحساء، تتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والتاريخية، مثل (جبل القارة، وبيت البيعة، وقصر الصاهود، وسوق القيصرية التاريخي).

وتحتفي محافظة الأحساء بهذه المناسبة المهمة عبر إقامة العديد من العروض المتنوعة، والفعاليات المصاحبة في مختلف المواقع، تشمل عروض الحرف اليدوية، والفنون الشعبية، والعروض المسرحية التاريخية، وعروض قوافل الإبل، ومعرض للفنون التشكيلية، وعروض الضوء والصوت، وغيرها الكثير.

هذا وتُعد الأحساء واحدة من أكبر وأشهر واحات النخيل بالعالم، فضلاً عما تحتضنه من كنوز تاريخية وتراثية، مثل "بيت البيعة" و"قصر الصاهود" و"جبل القارة" و"سوق القيصرية" التاريخي التي يرجح وجوده قبل ستة قرون مع بداية الاستيطان بالمنطقة.

ويتواكب اختيار مكان وزمان هذا الاجتماع المهم، نظير ما تملكه المملكة العربية السعودية من مكانة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما وهي تترأس حالياً مجموعة العشرين وتستعد لاستضافة قمتها خلال العام المقبل 2020، بالإضافة لما تشهده المملكة من تحول تاريخي ونهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، تتمثل في رؤية 2030، التي تتمحور حول فتح النوافذ على كل دول العالم ومد جسور التواصل على مختلف الثقافات، والعمل على تنويع الاقتصاد لتحقيق النمو والازدهار.
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الكلمات المفتاحية

المملكة السياحة الاحساء الاجتماع الوزاري العربي

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