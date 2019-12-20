زيارة طلاب إعلام جامعة السويس لمبنى الإذاعة والتليفزيون بالاسماعيلية

نظمت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس الجوله التدريبية الثانية لطلاب المستوى الأول إلى الإذاعة والتليفزيون بالإسماعيلية تحت رعاية الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة الدكتورة وسام نصر عميد الكلية.



تناول التدريب اساليب وتقنيات التصوير والاضاءة الحديثه والمستجدات فى عالم الميديا.



وقال جمال مسعود رئيس اذاعة القناه والقائم على التدريب الاذاعى، ان القنوات بدأت اللجوء الى الحاسب الالى المتطور فى تخزين المعلومات ومعالجتها، واضاف احمد النمر كبير المخرجين بقناه القنال اثناء التدريب على تشغيل الاستديو والمونتاج والتصوير والاخراج التليفزيونى اصبح البث انقى فى مجال الصوت والصوره بفضل التقنيات الحديثه بالتليفزيون.



وأكد الدكتور ناجى الشهاوى استاذ الاعلام، ان الهدف من الزياره التدريب وتقديم الخبرة الفنيه والدعم الفنى للطلاب وتأهيل الطلاب للمارسه الاعلام والاتصال لتحقيق اعلى درجات التميز للطلاب بما يمكنهم من مواكبه ومواجهه مايستجد فى المؤسسات الاعلاميه وبناء كوادر اعلاميه قادره على المنافسه فى سوق العمل واكسابهم المهارات والفنون الحديثة فى مجال الاذاعة والتليفزيون ومساعده الطلاب فى الحصول على فرص عمل فور تخرجهم.



