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وزير الرياضة: خطة موحدة لرفع الكفاءة البدنية لطلاب الجامعات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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تسعى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة واللياقة البدنية للمواطنين خاصة بالمدارس والجامعات المصرية، ودراسة وضع مادة التربية الرياضية بالمدارس ومقرر اللياقة البدنية والصحة لطلاب الجامعات.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة موحدة لرفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب الجامعات وتلاميذ المدارس من الجنسين، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم "520" بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة وعضوية كل من ممثلي وزرات "التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري" لوضع خطة موحدة لرفع الكفاءة الصحية والبدنية للطلاب.

وأكد وزير الرياضة بناءًا على قرار رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة علمية إستشارية برئاسة الدكتور كمال درويش حيث عقدت عدة إجتماعات بمقر وزارة الشباب والرياضة وقد انتهت الى مشروع اللياقة البدنية المنفذ عن طريق وزارة الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

ولفت "صبحي" إلى أن من أهم توصيات تلك اللجنة وضع مادة التربية الرياضة بالمدارس كمادة أساسية، ومقرر اللياقة البدنية والصحية لطلاب الجامعات، وقد نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال هذا المشروع مجموعة من البرامج والمشروعات والتي تساهم فى بناء الانسان المصرى صحيًا وبدنيًا.

وأشار وزير الرياضة أن هذا المشروع يهدف الى أن تكون الرياضة "أسلوب حياة "، توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين طلاب المدارس والجامعات وجميع فئات المجتمع المصري، مواجهة المشكلات الصحية والتي أصابت المجتمع المصري وفى مقدمتها السمنة وما يصاحبها من امراض قلة الحركة".

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن التعاون دائم ومستمر مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، مشيدا بقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 311 لسنة 2019، بإعتبار مادة التربية الرياضية مادة أساسية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها الي المجموع الكلي، وذلك بالصفوف من الصف الثالث الإبتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بمرحلة التعليم الأساسي، على أن يخصص لها فترة دراسية واحدة حصتين إسبوعيا ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بإسبوعين على الأقل، كما سيشمل درس التربية الرياضية الآتي.. المجال النفس حركي ويشمل " الإختبارات البدنية، الإختبارات المهارية"، المجال المعرفي ويتضمن "المعلومات والمعارف"، الثقافة الرياضية والصحية"، المجال الوجداني والإنفعالي ويضم "سلوك التلميذ، الإلتزام بالزي الرياضي".
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الكلمات المفتاحية

مادة التربية الرياضية طلاب الجامعات الشباب والرياضة السيسي

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