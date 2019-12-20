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تعرف على مفاجآت حفل عمرو دياب في ميدل بيست!

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:04 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
يارا أحمد
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يستعد المطرب عمرو دياب، مساء السبت حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.

الحفل يشهد تقديم عمرو دياب، مجموعة من أشهر أغانيه لتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية "ريهاب" و"افروجاك".

ويقدم "ريهاب" خلال الحفل ثلاثة توزيعات جديدة لأغنيات يوم تلات، برج الحوت، ويتعلموا وذلك لأول مرة على خشبة المسرح.

ويشهد الحفل مجموعة من المفاجآت التي حرصت إدارة موسم الرياض للترفيه على تقديمها في ختام الدورة الأولى لمهرجان ميدل بيست بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن هذا الحفل سيكون الثالث لعمرو دياب ضمن فاعليات موسم الرياض حيث أحيا من قبل حفلين كبيرين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم.
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