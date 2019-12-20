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تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:35 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة التفاؤل حول الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين مع ترقب إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي .

وهبطت أسعار الذهب للستليم الفوري بنحو 0.1 بالمئة ليسجل 1477.28 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار العقود الأجلة للذهب بنحو 0.2 بالمئة ليسجل 1481.10 دولار للأوقية.

وقال سيرجي رايفسكي المحلل لدى إس.بي أنجل: ”صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الجيدة في الآونة الأخيرة. سوق الأسهم ما زالت تواصل ارتفاعها والمعنويات تميل أكثر صوب الإقبال على المخاطرة. لذا فالناس مستعدون تماما لشراء بعض الأصول مرتفعة المخاطر وخفض مراكزهم في الذهب“.

ولامست الأسهم العالمية مستويات قياسية مرتفعة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري أولي، بينما تماسك الدولار بالقرب من ذروة أسبوع وهو المستوى الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن البلدين قد يوقعان ما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد التجاري في مطلع يناير كانون الثاني، مضيفا أن الاتفاق لن يخضع لإعادة التفاوض.

وكشفت وزارة المالية الصينية عن قائمة جديدة لإعفاءات من رسوم جمركية على الواردات لمدة عام اعتبارا من 26 ديسمبر كانون الأول تشمل ست منتجات كيماوية ونفطية من الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1941.87 دولار للأوقية ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وبلغ المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار في وقت سابق من الأسبوع بفعل أزمة مستمرة في المعروض وهو ما تفاقم بعد إغلاق مناجم في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا وهي منتج كبير.

وتراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.04 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 931.44 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.
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الكلمات المفتاحية

العقود الأجلة الصفقة التجارية التسليم الفوري اسعار الذهب

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