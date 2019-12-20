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رفعت فكري: مسيحيو مصر يتمتعون بقدر كبير من الحريات الدينية لم تحدث من قبل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر أمس بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة ثريا بشعلاني الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط والوفد المرافق لها.

والذي ضم الأب غابي هاشم مدير دائرة اللاهوت والشؤون المسكونية والأخت ايميلي طنوس منسقة الدائرة ومديرة برنامج العلاج من الصدمات والمرافقة الروحية واوغيت سلامة مديرة دائرة التواصل والعلاقات العامة والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

كشف القس رفعت فكرى لبوابة الفجر كواليس لقائه مع البابا وقال: كان لقاء جميل ومملوء ود ومحبة مع البابا تواضروس وتحدثت مع البابا عن علاقته الطيبة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "فكرى": كما أكدت للبابا خلال اللقاء عن أن مسيحيي مصر يتمتعون في هذه الأيام بقدر كبير من الحريات الدينية لم يحدث من قبل.

وتابع: والبابا تواضروس صاحب قلب كبير وعقل منفتح ويعمل بجد من أجل وحدة الكنائس وهو يعمل كل مافي وسعة من أجل تحقيق السلام والوئام، كما أعرب البابا تواضروس تقديره لنشاط مجلس كنائس الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة.

وعُرِض على البابا تواضروس خلال اللقاء المشروعات التي سيقوم بها المجلس في الفترة القادمة وكذلك الترتيبات الخاصة بإقامة الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في سبتمبر القادم والتي يجري البحث حاليًا عن المكان المناسب لإقامتها.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
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الكلمات المفتاحية

مسيحيو مصر مجلس كنائس الشرق الاوسط رفعت فكري أخبار مصر

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