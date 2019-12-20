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جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:27 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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أطلق الدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والدكتور محمد حسين شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس مع اللواء مؤنس ابو عوف رئيس الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية بطولة الملاحة الرياضية الأولى للجامعات للدراجات اليوم في جامعة قناة السويس وبمشاركه ٨ جامعات وبحضور اكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوسيع مشاركة طلبة وطالبات الجامعات المصرية في الفعاليات والانشطة الرياضية واستغلال المنشآت الرياضية بالجامعات لاستضافة الفعاليات الرياضية.

وشاركت في البطولة جامعة قناة السويس وجامعة السويس وجامعة حلوان وجامعة الاسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المستقبل وجامعة المنوفية وجامعة جنوب الوادى.

وتعتبر هذه البطولة هى اول بجمهوريه مصر العربيه تتم الملاحه بالدراجات داخل الجامعات المصرية.

وأكد اللواء مؤنس ابو عوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية انه سيتم اختيار افضل العناصر التي شاركت في الدورة من الطلبة والطالبات والاستعانة بهم للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة والمقرر إقامتها في زامبيا ٢٠٢٠.
جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات
جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات
جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات
جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات
جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات
جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات
جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات
جامعة قناة السويس تستضيف أول بطولة للملاحة الرياضية بالدراجات
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الكلمات المفتاحية

ملاحة بحرية جامعة قناة السويس أخبار مصر

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