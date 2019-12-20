أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على الشائعات التي تم تداولها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع، بأن تذاكر مترو الأنفاق ستشهد زيادة في أسعارها.





وقال المركز، في بيانه الصادر اليوم الجمعة، إنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت الأنباء المتداولة، المتعلقة بزيادة أسعار المترو.





وأكدت وزارة النقل، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أنه لا صحة على الإطلاق لوجود زيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وقالت: " أسعار التذاكر ثابتة كما هي، وكافة الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة".





وتناشد وزارة النقل، الوسائل الإعلامية، ونشطاء مواقع التواصل، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.





وأشارت إلى ضرورة التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.





وخصصت الوزارة، الخط الساخن للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (16048)، لتلقي الشكاوى أو الاستفسارات



