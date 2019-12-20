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تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-12-2019

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:29 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر الجاري مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.93 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.26 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.57جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,338 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 571.93 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر667.26 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر762.57 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,338 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

752 إلى 754

عيار 22 

689 إلى 691

عيار 21

658 إلى 660

عيار 18

564 إلى 566

عيار 14

439 إلى 440

عيار 12

376 إلى 377

الاونصة

23.387 إلى 23.458

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 762.57جنيه      

 47.53 $

سعر الذهب عيار 22

 699.03جنيه

 43.57 $

اسعار الذهب عيار 21

667.26جنيه       

41.59 $

اسعار الذهب عيار 18

 571.93جنيه

35.65 $

سعر الذهب عيار 14

444.83جنيه

27.73 $

سعر الذهب عيار 12

381.28جنيه

23.77 $

سعر الذهب عيار 9

285.96جنيه

17.82 $

اسعار أوقية الذهب

23,716 جنيه

1,478 $

اسعار جنيه الذهب

5,338 جنيه

332.72 $

اسعار كيلو الذهب

762,567 جنيه

47,531 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

16 ديسمبر

762.16

666.91

571.63

444.60

381.08

15 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

14 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

13 ديسمبر

765.73

670.03

574.30

446.68

382.86

12 ديسمبر

762.11

666.86

571.59

444.57

381.05

11 ديسمبر

766.36

670.58

574.78

447.05

383.18

10 ديسمبر

761.62

666.44

571.23

444.28

380.81

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