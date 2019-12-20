تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-12-2019
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
752 إلى 754
|
عيار 22
|
689 إلى 691
|
عيار 21
|
658 إلى 660
|
عيار 18
|
564 إلى 566
|
عيار 14
|
439 إلى 440
|
عيار 12
|
376 إلى 377
|
الاونصة
|
23.387 إلى 23.458
|
الجنيه الذهب
|
5,256 إلى 5,272
|
الكيلو
|
750.857 إلى 753.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
762.57جنيه
|
47.53 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
699.03جنيه
|
43.57 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
667.26جنيه
|
41.59 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
571.93جنيه
|
35.65 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
444.83جنيه
|
27.73 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
381.28جنيه
|
23.77 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
285.96جنيه
|
17.82 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,716 جنيه
|
1,478 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,338 جنيه
|
332.72 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
762,567 جنيه
|
47,531 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
19 ديسمبر
|
763.60
|
668.16
|
572.71
|
445.43
|
381.80
|
18 ديسمبر
|
762.23
|
666.96
|
571.68
|
444.63
|
381.11
|
17 ديسمبر
|
761.04
|
665.92
|
570.79
|
443.94
|
380.52
|
16 ديسمبر
|
762.16
|
666.91
|
571.63
|
444.60
|
381.08
|
15 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70
|
14 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70
|
13 ديسمبر
|
765.73
|
670.03
|
574.30
|
446.68
|
382.86
|
12 ديسمبر
|
762.11
|
666.86
|
571.59
|
444.57
|
381.05
|
11 ديسمبر
|
766.36
|
670.58
|
574.78
|
447.05
|
383.18
|
10 ديسمبر
|
761.62
|
666.44
|
571.23
|
444.28
|
380.81