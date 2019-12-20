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الأهلي يبدأ الاستعداد لموقعة الاتحاد السكندري غدًا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:59 م
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مران الأهلي
مران الأهلي
علي نبوي
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر غدٍ السبت؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.



ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق، راحة للاعبين اليوم الجمعة؛ لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات، على أن يبدأ غدا التحضير لمواجهة الاتحاد.



ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف سجله وليد سليمان، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري.



وارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة من الفوز في 7 مباريات، لينفرد بصدارة بطولة الدوري العام.

يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا؛ لتجهيز اللاعبين لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.



وحصل الفريق على راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعد الفوز الذي حققه أمس على الإسماعيلي، وأحكم قبضته على قمة المسابقة برصيد 21 نقطة.



ويسعى فايلر وجهازه المعاون لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة، والتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب الضغط المتواصل للمباريات ومشاركات الفريق محليا وإفريقيًا.
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الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الاهلي والاتحاد السكندري الاهلي

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