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صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:49 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
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اقترب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن صفاوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية، عقب رغبة السويسري رينيه فايلر في الاستغناء عن اللاعب.

فايلر يرفض صالح جمعة 

ورفض رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، استمرار صالح جمعة؛ لأنه يرى أن الفريق ليس بحاجة لخدمات  اللاعب خلال الفترة القادمة.

عروض خليجية 

وتلقى صالح جمعة العديد من العروض، داخل وخارج مصر، إلا أن اللاعب يرغب في الرحيل لأحد أندية السعودية والإمارات الكبرى.

استبعاد صالح جمعة

وشهدت قائمة مبارايات الأهلي الأخيرة، استبعاد صالح جمعة بشكل نهائي من القائمة، ولم يحظ بفرصة للمشاركة، في ظل وجود الإدارة الفنية الحالية، بقيادة السويسري فايلر.

إعارة أم بيع نهائي؟

وترغب إدارة الأهلي في إعارة صالح جمعة، عدم الاستغناء عنه بشكل نهائي، لرغبة النادي في الاستعانة بخدمات اللاعب في الفترات القادمة


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