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رئيس الوزراء الياباني يطلب من "روحاني" الالتزام بالاتفاق النووي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:24 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، من الرئيس الإيراني حسن روحاني الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاق نووي تاريخي لعام 2015، قائلا: إن اليابان ستفعل ما بوسعها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما أوردته رويترز.

وقعت إيران والولايات المتحدة ودول أخرى في عام 2015 على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والتي بموجبها كبحت طهران قدرتها على تخصيب اليورانيوم وفازت بتخفيف العقوبات في المقابل.

في وقت لاحق، سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة وصعد العقوبات على إيران، بهدف الضغط على اقتصادها من خلال إنهاء مبيعاتها الدولية من النفط الخام. كانت اليابان المشتري الرئيسي للنفط الإيراني لعقود قبل العقوبات.

في اجتماعهم، طلب روحاني من آبي العمل مع دول أخرى للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي.

هذه الزيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ 19 عامًا، وتأتي قبل إعلان اليابان عن خطة لنشر قواتها في المنطقة لضمان سلامة السفن اليابانية التي تنقل النفط.

تحرص اليابان على استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، مصدر أكثر من 80٪ من نفط اليابان.

وتقوم اليابان، حليفة الولايات المتحدة التي تربطها علاقات تقليدية مع إيران، بدور الوسيط بين طهران وواشنطن، قال آبي إن هذا الدور متوقع أيضًا من قبل المجتمع الدولي.

قال مسؤولون بوزارة الخارجية اليابانية إن روحاني، الموجود حاليًا في ماليزيا لحضور مؤتمر إسلامي، يقوم برحلة ليلة واحدة لمقابلة أبي وتناول العشاء معه.

تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ قرار الرئيس دونالد ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

سافر آبي، الذي طور علاقات ودية مع ترامب، إلى إيران في يونيو في محاولة فاشلة لتشجيع إيران والولايات المتحدة على إجراء محادثات للحد من التوترات، أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، التي تمنعها من بيع النفط الخام إلى الخارج، إلى شل اقتصادها، وخفضت طهران تدريجيًا التزامها بالاتفاق النووي.

وستعلن حكومة أبي عن خطة مثيرة للجدل لإرسال جيشها إلى الشرق الأوسط لضمان سلامة ناقلات النفط اليابانية، لن يكون إرسال القوات اليابانية جزءًا من تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية المجاري المائية في الشرق الأوسط، ويبدو أنه محاولة للحفاظ على الحياد في عرض على إيران.

وقال المسؤولون، إن آبي يعتزم شرح هذا الأمر لروحاني بشكل كامل لاكتساب فهمه.

يعد إرسال السفن الحربية إلى مناطق التوتر العسكري مسألة حساسة للغاية في اليابان لأن دستورها السلمي بعد الحرب العالمية الثانية يحد بشدة من استخدام الجيش للقوة. ومع ذلك، فقد وسع آبي تدريجيا دور اليابان العسكري في السنوات الأخيرة.

في يونيو، تعرضت ناقلة يابانية للهجوم في خليج عمان، وقالت واشنطن، إن إيران هي المسؤولة، وحثت اليابان على الانضمام إلى المبادرة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.

قد يطلب روحاني من اليابان استئناف شراء النفط الإيراني، لكن قد يكون هذا صعب بسبب استمرار العقوبات الدولية، وقد توقفت الشركات اليابانية عن استيراد النفط الإيراني منذ مايو.

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الكلمات المفتاحية

مستقبل الاتفاق النووى روحاني يزور اليابان خطة العمل الشاملة المشتركة ايران و اليابان

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