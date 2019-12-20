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"البنك الاوروبى" يختار مصر أكبر دولة عمليات للعام الثالث على التوالى

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
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البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية
الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اختياره لمصر كأكبر دولة في عمليات البنك للعام الثالث على التوالي، حيث وصلت حجم استثمارات البنك في مصر خلال عام 2019 إلى أكثر من مليار يورو.

واكد البنك اهتمامه بالفرص الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الاساسية. 

وأوضح البنك أنه خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت استثماراته في مصر نحو 3.5 مليار يورو في أكثر من 80 مشروعًا في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز بشكل خاص على البنية الاساسية والطاقة والبنوك، وحصل القطاع الخاص على نحو 70٪ من إجمالي المحفظة، وساهمت نصف استثمارات البنك في مصر في انتقال  اقتصاد الى الاكثر اخضرارا، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد نموذجًا رائعًا لشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهو مشروع يبرز نجاح هذه الشراكة ودور القطاع الخاص، حيث يعد أكبر حديقة شمسية في إفريقيا، ويضم 32 محطة للطاقة الشمسية تولد حوالي 1.5 جيجا وات من الطاقة.

وذكر البنك أنه تم الاتفاق مع الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة دعم البنك للقطاع الخاص واشراكه في مشروعات في قطاعات السيارات والنقل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر، أن حجم استثمارات البنك في مصر وصلت الي نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.
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محطة بنبان برنامج الأصلاح الاقتصادي الطاقة الشمسية البنك الأوربي لإعادة الإعمار البنك الأوربي الاصلاح الاقتصادي

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