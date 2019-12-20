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محافظ الدقهلية يقود مارثون للجري: الخطوة الأولى لبناء الإنسان (صور)
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
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محمد كشك
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تقدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الجمعة المسيرة في ماراثون الجري تحت شعار "معا لبناء الإنسان"، الذي انطلق من أمام مكتبة مصر العامة وانتهى عند الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمشاركة ما يقرب من 1000 شخص من مختلف الأعمار بحضور رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة.
وقال محافظ الدقهلية إن هذا المارثون هو الخطوة الأولى لبناء الإنسان المصري في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية بناء الإنسان الذي يبدأ من بناء صحته لأن العقل السليم في الجسم السليم وأكد أن الرياضة للجميع للشباب والشيوخ والنساء والأطفال.
ووجه محافظ الدقهلية رسالة للشباب بممارسة كافة الانشطة الرياضية للحافظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم وأنه لن تبني الأوطان الا بعقول وسواعد شبابها القادرين على صناعة كل ما هو مستحيل،وأضاف ان الرياضة اصبحت ملتقي الشعوب ونشر الثقافات.
ووجه محافظ الدقهلية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده المتميزة في القطاع الرياضي وللعاملين بمديرية الشباب والرياضة ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراكز الشباب داخل المدن والاحياء وبالأخص القري والعزب من اجل تقديم خدمة رياضية جيدة للشباب وتوفير كافة الانشطة وعقد دورات تثقفيه للتوعية بالمخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها مصر.
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