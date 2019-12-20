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عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أزمة قوية، حيث أكد المدرب السويسري، أن المارد الأحمر يعاني من ضغط المباريات خلال الفترة الحالية، وخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما كان له تأثير كبير على الفريق ومستوى لاعبيه فى المباريات الأخيرة.

 

وأدى ضغط المباريات لتعرض عدد من لاعبي الأهلي للإصابات في الفترة الأخيرة، رامي ربيعة، وأحمد فتحى ورمضان صبحى وعمرو السولية، ومن قبلهم التونسى على معلول بإصابات عضلية بسبب الإجهاد.

 

ويخشى فايلر من تعرض لاعبين جدد للإصابة، على الرغم من عمل برامج استشفائية بشكل مستمر للاعبين عقب كل مباراة، مشدداً على أن ضغط المباريات منعه من منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب مباراة الإسماعيلى، التى خاضها أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز، وذلك استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الاثنين المقبل، فى الجولة العاشرة من منافسات البطولة.

 

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف بالأمس في الجولة التاسعة للدوري المصري، ليواصل تربعه على قمة المسابقة برصيد 21 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

فايلر الأهلي والإسماعيلي الأهلي أخبار الأهلي

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