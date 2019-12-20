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الزمالك يصطدم بسموحة في مواجهة نارية بالدوري المصري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
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الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقا الزمالك وسموحة وجها لوجه الليلة، في مبارة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد القاهرة، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتعد مباراة الزمالك ضد سموحة هامة لكلا الفريقين.

موقف الفريقين في الدوري المصري
يدخل الزمالك مباراة الليلة بعدما سقط أمام الطلائع في الجولة الماضية لينال الهزيمة الثانية له هذا الموسم ويتراجع للمركز الرابع في بطولة الدور المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما نجح سموحة في تحقيق الفوز على أسوان بهدف نظيف ليحتل الفريق المركز الخامس بالمسابقة المحلية.


صراع خاص بين كارتيرون وحسام حسن
يبحث الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن تحقيق فوز هام الليلة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، على الجانب الأخر يدخل حسام حسن المدير الفني لسموحة اللقاء وهو عازما على الخروج بنتيجة إيجابية للتقدم في الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد سموحة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.


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