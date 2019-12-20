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نتيجة مباراة الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك اليوم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
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بوابة الفجر
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نتيجة مبارة الأهلي.. نجح النادي الأهلي، من حصد 3 نقاط غالية، من النادي الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على ملعب "إستاد المكس"، ضمن مبارايات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الاهلي

وانتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي، بفوز ثمين، بهدف دون رد، للشياطين الحمر، أحرزه اللاعب وليد سليمان، في الدقيقة الـ77 من زمن المباراة، من جملة رائعة، بدأت باللاعب قفشة، الذي راوغ لاعبي الإسماعيلي، ومرر الكرة، لأحمد الشيخ، الذي مررها بلمسة واحدة، للظهير الأيمن محمد هاني، ليرسل عرضية رائعة، يغير اتجاهها وليد سليمان بطريقة رائعة، لتعلن عن هدف في مرمى الدراويش.

تداعيات نتيجة مباراة الاهلي

وضعت نتيجة النادي الأهلي، في مباراته أمام الإسماعيلي، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 21 نقطة، من فوز في سبع جولات متتالية، ويأتي في الوصافة، الاتحاد السكندري برصيد 17 نقطة، من 8 مبارايات، فاز فيها بـ5 مبارايات، وتعادل بمباراتين، وخسر بواحدة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نتيجة مباراة الأهلي

الأهلي          21  

الاتحاد          17

المقاولون       16

الزمالك         13

سموحة         13

الإسماعيلي     13

الأهرام         12

الإنتاج الحربي 11 

حرس الحدود   10

إنبي           10

طنطا           8 

المصري         7

طلائع الجيش    7

مصر المقاصة   7

نادي مصر      7

الجونة          7

وادي دجلة     6 

أسوان        5 

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