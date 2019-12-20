الطالع الفلكي الجُمعَة 20/12/2019..مَهَارَةْ عِشْتَار!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة القلب من 20 ديسمبر - 1 يناير.





اليوم 11 كهيك قبطى ، 20 كانُون أوّل رُومى، 23 رَبيعٍ الثّانى ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتا متئدرش تستغنى عنّى وإنتا عارف ليه.(نبيلة عبيد من فيلم درب الرّهبة-1990)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الزّهرة تنتقل للدّلو - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الجدى لتدخل برج الدّلو فى الثامنة و 41 دقيقة صباحاً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للحُوت فى السادسة و 40 دقيقة مساء يوم 13 يناير ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟









هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى القوس.(تنتقل للجدى فى 22 ديسمبر)

عطارد) ----- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 29 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى الدّلو. (تنتقل للحُوت فى 13 يناير))

(القمر) ------ فى الميزان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 3 يناير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





برج الدّلو رغم أنه هوائى/غيرملموس لكنه لايزال يتمسّك بقوانين زحل حاكم برج الدلو(النّوتة المُوسيقيّة ،درجات الألوان،قياسات التمثال،نسب العطور) بحلول الزهرة فى الدلو فهى فرصة مواتية لمدّ الفنانين من مُؤلفين وشعراء ، مُلحنين ، مُصمّمى أزياء ومجوهرات وديكور،رَسّامين ونحاتين وكافّة صور الفن بطاقة مُكثّفة من الخيال الخصب لأفكار لمشاريع فنيّة جديدة شرط التقيد بقوانين زحل وبدون تلك القوانين تكون ألحانك الفنيّة نشاز و رسُوماتك مجرّد شخبطة.





زُحل يحكم الجدى ترابى و الدّلو هوائى ، الدّلو الوجه الآخَر لزحل عكس الجدى يعشق الحريّة ويكره الأفلام القديمة أو الأزياء القديمة أو الموروثات القديمة ، يكره الأقفال على البوابات والأسوار المُرتفعة وإشارات المرور ويبحث عن الإنطلاق والتحرّر وتجربة الجديد ، إن كنت من هواة الحريّة فتذكّر أن قفلاً على بابك يعنى نوماً مُريحاً لك واحترامك لإشارة المرور تعنى وصولك لمنزلك بأمان وأن حرّيتك تنتهى عند سلامة جارك ،ليس كل ماهو جديد مفيد فهناك أشياء يكمن سرّ جمالها فى أنها قديمة لاتتغيّر ومنها الأخلاقيّات الفاضلة والتقيّد بها وهذا ما يضمن أن تسير زوجتك بأمان ، بإمكانك العثور على الزّهرة/السّعادة فى الحريّة المنشودة/الدّلو من خلال رحلات السفارى الجماعيّة ، ركوب الخيل والإنطلاق فى المساحات الواسعة وهناك لن تجد الأسوار ولا إشارات المرور ولاخوف من تسببك بإيذاء مخلوق بريئ ، بمشيئة الله تَعَالى.





الزّهرة فى الدّلو تتسبّب فى تحسّن مُلفت للفتيات بشكل عام على جهازهنّ العصبى ونعومة البشرة وعادةً ما ينصح المشتغلون بالتنجيم الفتيات بالنوم مُبكّراً وعدم وضع مساحيق ثقيلة على بشرتهنّ خصوصاً المُراهقات فالمساحيق التى تغطّى مساحات واسعة من البشرة مثل ألوان الزينة بودرة جليتر أوالمساحيق الثقيلة على منطقة واحدة تسدّ المسام وتكون مؤذِية لخلايا البشرة.





برج الدّلو يحكم اللاوعى والأفكارغير الملموسة والهواجس والمخاوف الدفينة لكنها تسيطر على حياتنا دون أن نشعر، وقت للزوجة/الزهرة لتسليط الضوء على عُقد دفينة لنفسها أو لزوجها فتعمل على كشفها أولاً ، مُواجهتها بشجاعة وحلها ثانياً ، ترتفع مهارة الزوجة/الزهرة بالإمساك بالمشاعر الهوائيّة لتضبط إنفعالات الزوج وتُعيد له إتزانه المفقود ، هى باختصار نبيلة عبيد مع زوجها أحمد بدير بفيلم درب الرّهبة لتقوم بحل مُشكلته النفسيّة (راجع مقال6/6/2015 بصمة أكواريوس).





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الإكليل لتدخل منزلة القلب/قلب العقرب هوعبارة عن نجم أحمر يُمثل قلب العقرب الأحمر وسط ثلاثة نجوم على إستقامة واحدة تمثل جسد العقرب، هذه المنزلة فيها أطول ليل وأقصر نهار(غداً بمشيئة الله تَعَالى) لذا فهى ترمز لإكسير السّموم التى يحملها العقرب فى قلبه الأحمر ويُعرف عند البدو بالنّجم الأحَيْمِرْ ، بعد هذه الليلة الحمراء السّوداء تبدأ ساعات النهار فى الزيادة ببطء ، تشتد برودة الجو والرّياح ، يُمكن زراعة البرسيم والبطاطس والفول والعدس والحلبة ، تقول العرب عن تلك المنزلة (إذا طلع القلب ، جاء الشتاء كالكلب ووقع الثلج كالثرب ، وصار أهل البوادى فى كرب، ولايُمكّن الفحل إلا ذات ثَرب) يقصد أن الفحل يفضّل الأنثى من البهائم الثرب السمينة عن الهزيلة فى هذا البرد، فالهزيلة لاتُمكّن الفحل من الإقتراب منها بينما السمينة تفعل ويكون نتاجها أفضل، بعض العرب يكرهون السّفر أثناء تلك المنزلة و القصد منه بالأساس التخويف من أضرار الصّقيع التى قد تؤذى المُسافرين بعيداً عن التشاؤم أو خلافه ، يقول الشاعر العربى ، فسيرو بقلب العقرب اليوم إنّه --سواءٌ عليكم بالنّحوس أو بالسّعد، بما أنّنا لا نزال فى كوكبة العقرب عربيّاً فلا تزال عمليّات التلقيح الجنسى بين البشر مُعَضّدَة بالتوازى مع تلقيح نتاج الحيوانات والبهائم مع تفضيل الإناث السّمَان ، تذكر بعض الرسائل عن تلك المنزلة أنها مُناسِبَة لتعاطى الأمصال والتطعيمات والتداوى بالأدوية السائلة (الشّرب سائل العقرب)كما أنّها مُناسِبَة جداً لعقد الزّواج والدّخول بالزّوجة خصوصاً مُكتنَزَة اللحم، لبس الجديد من الثياب ،بدء المشاريع والإتصال بالملوك وأصحاب النفوذ وكل المشاريع مُعَضّدَة بمشيئة الله تَعَالى بالبركة والنَماء و الزّيادة وحُسن الإستمرار وسعادة الخَاتِمَة ، ومن يُولد فى تلك المنزلة ذكراً أو أنثى يكون بمشيئة الله تَعَالى محبُوباً صالحاً مُباركاً مستور الحال.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الثور: إعادة ترتيب الأثاث وارد فحتى المنزل يحتاج لنيولوك مجّانى وهذا من شأنه تجديد روح المنزل والعثور على نشاط مُشترك مع أفراد أسرتك.

برج الجوزاء: فى المُناسبات وتجمّعات الأقارب، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج السّرطان: لك سُمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج الأسد: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج العذراء : لا تورّط نفسك بأيّة وعود تشك فى إمكانية أن تفى بها خاصّةً على جبهة العاطفة ، لاتستسلم للموافقة تحت تأثير الإلحاح أو الإحراج.





برج الميزان: تَحَاشَ الوقوع فى منازعات أو نقاشات على أشياء أو مواضيع تافهة لكنها كفيلة بصنع عداوات وضغائن ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج العقرب: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، حافظ على حقوقك وقتك وكرامتك دون إلحاق الضرربكبرياء الآخرين أوالألفاظ الخشنة





برج القوس: من السهل أن يفقد الإنسان أعصابه أمام التراشق بالألفاظ، التجمّعات العائليّة الكبيرة قد تستحضر خلافات قديمة ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجدd: مشاريع الإثراء السريع بإمكانها زغللة عينىْ أكثرالرّجال إتّزاناً لكنها غالباً مشبوهة، عادةً ما يكون الصفيح أكثرلمعاناً من الذهب، لاتقرصينى يانحلة.





برج الدّلو: إبدأ بتأثيث ركنك الشرقى بمنزلك، ملابس وعطور جديدة ، مصاريف لكن نتيجتها مدهشة لحالتك النفسية ولحياتك الزوجيّة بمشيئة الله تَعَالى.



