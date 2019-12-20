Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:45 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، بشأن طقس اليوم الجمعة، 2019/12/20، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا بارد ليلاً.

وتابعت الهيئة في بيانها: " كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية، وشمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح فيه شمالية شرقية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فقد جاءت كالأتي:
المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 11 21
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 22
دمنهور 10 22
الإسكندرية 10 23
بلطيم 11 22
مطروح 11 20
السلوم 10 19
سيوة 9 18
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 11 22
الإسماعيلية 11 21
السويس 10 21
العريش 11 19
رفح 10 19
رأس سدر 12 23
نخل 0 19
نويبع 17 21
طابا 11 20
كاترين 2 15
الطور 13 22
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 13 25
مرسى علم 16 23
الفيوم 10 22
بني سويف 10 22
المنيا 7 22
أسيوط 8 20
سوهاج 9 22
قنا 9 22
الأقصر 9 25
أسوان 11 26
أبو سمبل 17 24
الوادي الجديد 10 25
شلاتين 13 26
أبو رماد 12 25
حلايب 13 24
رأس حدربة 12 25
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الجمعة طقس اليوم درجات الحراراة حالة الطقس الطقس اليوم الطقس الان الطقس أخبار

أخبار تهمك

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ يوم

"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة جديدة.. إصابة قوية لنجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير خلال شهر أغسطس

عاجل.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس اليوم وحتى الأحد المقبل

الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في ساعات الصباح

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status