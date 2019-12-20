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ناهد السباعي تكشف أسرار عن هيثم زكي (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:39 ص
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ناهد السباعي وهيثم زكي
ناهد السباعي وهيثم زكي
جرجس ميلاد
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قالت الفنانة ناهد السباعي إن الراحل هيثم أحمد زكي، رزقه واسع في الآخرة، مؤكدة أن ما شهدته بعد رحيله كانت "حاجة تخض كل الناس" –حسب تعبيرها-.

وكشفت "السباعي" عن تفاصيل علاقتها بالراحل، وذلك خلال حوارها ببرنامج "أسرار النجوم"، على إذاعة "نجوم إف إم"، الخميس، قائلة: "إحنا قريبين من بعض من وإحنا صغيرين أوي، أهالينا كانوا بيطلعوا مصايف مع بعض، وكنا مع بعض في نفس الجامعة ويمكن لم نتقابل كثيرا ولكن كنا أصحاب، هو رزقه واسع في كل حاجة طلع له أصحاب وأقرباء وناس بتعمل له خير".

وتابعت: "أنا استغربت موته وهو شخص شاف طريقة موته وهتبقى عاملة إزاي، حياته غريبة وليست عادية أو سهلة، وأنا آخر مرة شفته مع والدتي، وفي السنوات الأخيرة من حياته ذهب للحج وانعزل وأصبح متصالحا مع نفسه وأي حاجة بتحصل بشكل غريب وأصبح هادئا وهو كان عصبيا عقب رحيل والده".

يذكر أن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي رحل عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.
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الكلمات المفتاحية

هيثم زكي هيثم أحمد زكي ناهد السباعي

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