ناهد السباعي تكشف أسرار عن هيثم زكي (فيديو)

قالت الفنانة ناهد السباعي إن الراحل هيثم أحمد زكي، رزقه واسع في الآخرة، مؤكدة أن ما شهدته بعد رحيله كانت "حاجة تخض كل الناس" –حسب تعبيرها-.





وكشفت "السباعي" عن تفاصيل علاقتها بالراحل، وذلك خلال حوارها ببرنامج "أسرار النجوم"، على إذاعة "نجوم إف إم"، الخميس، قائلة: "إحنا قريبين من بعض من وإحنا صغيرين أوي، أهالينا كانوا بيطلعوا مصايف مع بعض، وكنا مع بعض في نفس الجامعة ويمكن لم نتقابل كثيرا ولكن كنا أصحاب، هو رزقه واسع في كل حاجة طلع له أصحاب وأقرباء وناس بتعمل له خير".





وتابعت: "أنا استغربت موته وهو شخص شاف طريقة موته وهتبقى عاملة إزاي، حياته غريبة وليست عادية أو سهلة، وأنا آخر مرة شفته مع والدتي، وفي السنوات الأخيرة من حياته ذهب للحج وانعزل وأصبح متصالحا مع نفسه وأي حاجة بتحصل بشكل غريب وأصبح هادئا وهو كان عصبيا عقب رحيل والده".



