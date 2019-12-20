إلهام شاهين تسحر الجمهور بإطلالة محتشمه في حفل "النايل دراما" (صورة)

أقيم مساء أمس الخميس الحفل السنوي لشبكة قنوات النايل دراما، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.









وخلال الحفل، تم تكريم الفنانة إلهام شاهين التي تألقت بفستان طويل ذو أكمام طويلة ومنفوش باللون الأسود، ونسقت مكياج بألوان هادئة واعتمدت تسريحة شعر تناسبت مع رقي الإطلالة المحتشمة التي خطفت الأنظار بها.



كما تم تكريم كلًا من الفنان القدير حسن يوسف والفنان ماجد المصري ومحمد رمضان وأمينة خليل وأحمد بدير وسيد رجب ومحمود قابيل وصلاح عبد الله ودنيا سمير غانم ومي عمر وغيرهم، وذلك تقديرًا لأعمالهم الدرامية المميزة التي تركت بصمة كبيرة.









وحرص على الحضور خلال الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، عزت العلايلي، لطيفة صلاح عبد الله، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، سوزان نجم الدين ،مي عمر،ماجد المصري، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.



وأحيا الحفل الفنان خالد سليم، بأغنية "بلاش الملامة" التى اشعلت حماس الفنانين المتواجدين بالحفل، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.



كما تألق حمادة هلال وقدم أغنية أشرب شاي التي أشعلت الحفل وتفاعل معها عدد كبير من الحضور.