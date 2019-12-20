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مصطفى شعبان أبرز المكرمين في حفل قنوات "النايل دراما"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:44 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي
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كرمت شبكة قنوات النايل دراما المقام الفنان مصطفي شعبان، وذلك عن دوره في مسلسل "أبو جبل".

والمسلسل تم عرضه في رمضان 2019، وهو بطولة نجلاء بدر، محمود البزاوي، أحمد خالد صالح، مصطفي درويش، عائشة بن أحمد، إنتاج سينرجي.

وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة، برعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،وشهد الحفل تكريمات لنجوم الفن الذين تميزوا في الدراما هذا العام .

وأحيا الحفل الفنان خالد سليم، بأغنية "بلاش الملامة " التى اشعلت حماس الفنانين المتواجدين بالحفل، وقام بغناء عدد كبير من أغانيه الرائعة، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.

وحرص على حضور ذلك الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، محمد رمضان ، عزت العلايلي، سيد رجب، لطيفة صلاح عبد الله،أحمد بدير، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين ،مي عمر،ماجد المصري،محمود حجازى، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.


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الكلمات المفتاحية

منوعات مصطفى شعبان تكريم النيل دراما الفجر الفني

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