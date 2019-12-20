Advertisements
Advertisements
Advertisements

مي عمر تتألق بفستان أحمر في حفل "النايل دراما"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي
Advertisements

حرصت الفنانة مي عمر، على حضور حفل شبكة قناة النايل دراما المقام برعاية الهيئة الوطنية للإعلام.

وتألقت مي عمر، في الحفل بفستان طويل باللون الأحمر، يتسم بوجود أكمام طويلة مصنوعة من قماش الشيفون، يتسم بوجود حزام من منطقة الخصر، وظهرت مي بتسريحة شعر جديدة ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

وتم تكريم مي في هذا الحفل عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هادي الجيار، إدوارد، سلوي عثمان،إنجي المقدم، أحمد فهيم، كريم عفيفي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.

وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة، برعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،وشهد الحفل تكريمات لنجوم الفن الذين تميزوا في الدراما هذا العام .

وأحيا الحفل الفنان خالد سليم، بأغنية "بلاش الملامة " التى اشعلت حماس الفنانين المتواجدين بالحفل، وقام بغناء عدد كبير من أغانيه الرائعة، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.

وحرص على حضور ذلك الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، محمد رمضان ، عزت العلايلي، سيد رجب، لطيفة صلاح عبد الله،أحمد بدير، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين ،مي عمر،ماجد المصري،محمود حجازى، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

مي عمر منوعات حفل النيل دراما

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 6 ساعات

طلب غريب من ريال مدريد للرد على فضيحة الكلاسيكو

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

مصطفى بكري يفضح المخطط التركي لاغتيال قادة وضباط الجيش الليبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

"شبورة مائية كثيفة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"مثل السندريلا".. 7 فنانات تألقن بالفساتين المنفوشة بمهرجان القاهرة السينمائي

رغم اكتساح اللون الأسود.. نجمات اعتمدن على الأحمر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. أبرز إطلالات رانيا يوسف بمناسبة عيد ميلادها (صور)

شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

بفستان أصفر فوق الركبة مي عمر تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

توافد نجوم الفن على حفل "النايل دراما" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

11:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status