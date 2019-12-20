مي عمر تتألق بفستان أحمر في حفل "النايل دراما"



















حرصت الفنانة مي عمر، على حضور حفل شبكة قناة النايل دراما المقام برعاية الهيئة الوطنية للإعلام.وتألقت مي عمر، في الحفل بفستان طويل باللون الأحمر، يتسم بوجود أكمام طويلة مصنوعة من قماش الشيفون، يتسم بوجود حزام من منطقة الخصر، وظهرت مي بتسريحة شعر جديدة ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.وتم تكريم مي في هذا الحفل عن دورها في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، والمسلسل بطولة أحمد السقا، هادي الجيار، إدوارد، سلوي عثمان،إنجي المقدم، أحمد فهيم، كريم عفيفي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة، برعاية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،وشهد الحفل تكريمات لنجوم الفن الذين تميزوا في الدراما هذا العام .وأحيا الحفل الفنان خالد سليم، بأغنية "بلاش الملامة " التى اشعلت حماس الفنانين المتواجدين بالحفل، وقام بغناء عدد كبير من أغانيه الرائعة، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.وحرص على حضور ذلك الاحتفال عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، وكان من أبرز الحاضرين حسن يوسف، محمد رمضان ، عزت العلايلي، سيد رجب، لطيفة صلاح عبد الله،أحمد بدير، شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي، يوسف شعبان، سوزان نجم الدين ،مي عمر،ماجد المصري،محمود حجازى، صبري فواز، مراد فكري، شيري عادل، كما حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما، وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية.