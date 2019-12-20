"الشباب والرياضة" تبدأ حفل تكريمها لتامر حسني بفيلم قصير عن زياراته لدول العالم (فيديو)

بدأت وزارة الشباب والرياضة حفل تكريمها للنجم تامر حسني، بعرض فيلم قصير عن زيارته لدول العالم واحتفالات جمهوره به.





ويأتي احتفال وزارة الثقافة بحسني، بمناسبة د خوله موسوعة جينيس كأكثر شخصية ملهمة.





من ناحية اخري طرح تامر حسني الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس منذ قليل وتحمل عنوان حلو المكان، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك تمهيدا لعرض الفيلم بجميع السينمات يوم ٢٥ من ديسمبر الجاري.





الاغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى ، وتوزيع أماديو، ميكساچ عبد الرحمن شوقي ماستر أمير محروس.





دير بالذكر أن فيلم الفلوس من بطولة تامر حسني،عائشة بن أحمد،خالد الصاوي،محمد سلام، زينة،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف هم مي عز الدين،أحمد السقا، والفيلم قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق،ومن المُقرر عرضه يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض.



