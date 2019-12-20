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"شبورة مائية كثيفة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، بشأن طقس اليوم الجمعة، 2019/12/20، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا بارد ليلاً.

وتابعت الهيئة في بيانها: " كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية، وشمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح فيه شمالية شرقية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فقد جاءت كالأتي:
المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 11 21
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 22
دمنهور 10 22
الإسكندرية 10 23
بلطيم 11 22
مطروح 11 20
السلوم 10 19
سيوة 9 18
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 11 22
الإسماعيلية 11 21
السويس 10 21
العريش 11 19
رفح 10 19
رأس سدر 12 23
نخل 0 19
نويبع 17 21
طابا 11 20
كاترين 2 15
الطور 13 22
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 13 25
مرسى علم 16 23
الفيوم 10 22
بني سويف 10 22
المنيا 7 22
أسيوط 8 20
سوهاج 9 22
قنا 9 22
الأقصر 9 25
أسوان 11 26
أبو سمبل 17 24
الوادي الجديد 10 25
شلاتين 13 26
أبو رماد 12 25
حلايب 13 24
رأس حدربة 12 25
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