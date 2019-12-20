أحد المشاركين بمنتدى الشباب: النموذج المصري الأفضل لمحاربة الإرهاب

قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ العلاقات العامة، وأحد المشاركين بمنتدى شباب العالم، إن هناك دول تدعم الإرهاب بطريقة مباشرة، ودول أخرى تدعم الإرهاب بطريقة غير مباشرة.



وأضاف "العدوي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن هناك دول تحارب الإرهاب، ودول أخرى تدعم الإرهاب لأغراض سياسية، موضحًا أن الدول تستحدم الإرهاب كوسيلة سياسية للضغط على دول أخرى لمصالح معينة، ولكن تأثيرها سلبي على المنطقى.



وأشار إلى أن الإرهاب مشكلة دولية وليس مشكلة عربية فقط، وتؤثر على الجميع، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي وقف ضد تسليح الجماعات الإرهابية، متابعًا: "النموذج المصري هو النموذج الأفضل لمحاربة الإرهاب".

