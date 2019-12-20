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اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20-12-2019.. استقرار بعد تراجعات قوية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
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اسعار الدولار اليوم الجمعة 20-12-2019
اسعار الدولار اليوم الجمعة 20-12-2019
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه  في بداية تعاملاتها اليوم الجمعه 20-12-  2019 ، والتى شهدت تراجعات خلال تعاملات الأمس بقيمة قرشا واحدا.

 

اسعار الدولار اليوم الجمعه 20-12-2019 :

سجلت اسعار  الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعه 20-12-2019 نحو 15.98 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

وعلى صعيد أسعار الدولار في باقي البنوك  فقدت بلغت نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع في بنك البركة، وسجل في البنك الأهلى والبنك الأهلى الكويتي وبنك مصر وبنك عودة استقرارعند  15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار التى سجلها في تعاملات الأمس، وبلغ في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولى  وكريدي اجريكول نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.



اسعار الدولار تكسر مستويات 16 جنيه هذا الأسبوع :

وكانت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه نجحت هذا الأسبوع في كسر مستويات 16 جنيه لأول مرة منذ فبراير عام 2017، حيث ارجع الخبراء الاقتصاديون تلك الإنخفاضات القوية إلى التدفقات النقدية القوية من النقد الأجنبي على الاقتصاد الأسواق الناشئة عقب توصل امريكا والصين إلى اتفاق تجاري من بينها السوق المصري الذي جذب لوحدة تدفقات بقيمة 450 مليون دولار.

تـوقعات أسعار الدولار

وتوقعت شركة فاروس القابضة في تقريرا  حديث لها، أن يسجل سعر صرف الدولار خلال العام المالي القادم 2020-2021 نحو 16.5 جنيه، على أن يرتفع إلى 17.1 جنيه في العام المالي المالي 2022-2023.

 

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