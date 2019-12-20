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عاجل.. لحظة وقوع حادث قطار ميت غمر (صور)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:18 ص
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جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد كشك
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انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة صور؛ لحادث تصادم قطار ميت غمر مع سيارة على مزلقان الصوفي؛ أمام قرية دنديط بميت غمر؛ والذي راح ضحيته عدة أشخاص وأصيب ٥ آخرين. 

وكان مستشفى ميت غمر، استقبل ضحايا حادث قطار ميت غمر الزقازيق على مزلقان الصوفي.

وتبين مصرع صفاء محمد شقيطة ٤٠ سنة، عوض محمد شقيطة ١٥ سنه، حسانين مجدي حسانين ٣٦ سنه، هشام مصطفي محمد فرغلي ٤١ سنة، رحاب محمد عوض شقيطة ٤٠ سنة ومن بين الضحايا جثة طفل مجهولة واخري أشلاء

وكان 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون، مساء الخميس، في حادث تصادم مروع بين سيارة وقطار أعلى مزلقان الصوفي على طريق ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وحصلت "الفجر" على أسماء المصابين في الحادث وهم كل من: أحمد محمد حسن، 15 عامًا، مصابًا بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد، هبة حامد محمد، 40 عامًا، مصابة بكسر في الساعد الأيسر، واشتباه نزيف في المخ وآخر في البطن، وكسر في الساق اليسرى، شروق سليمان، 20 عامًا، مصابة بكدمات أعلى العين اليمنى، واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسد.

كما أصيبت طفلة مجهولة، تبلغ من العمر 3 سنوات، باشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالجويف الصدري، وكدمات متفرقة بالجسد، وطفل آخر مجهول، يبلغ من العمر 7 سنوات.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تبين أن جميع الحالات من ميت غمر، وجارِ تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن اتخاذ مرفق الإسعاف التدابير اللازمة تحسبًا لنقل أي حالات خطيرة إلى أي مستشفى أخرى.
عاجل.. لحظة وقوع حادث قطار ميت غمر (صور)
عاجل.. لحظة وقوع حادث قطار ميت غمر (صور)
عاجل.. لحظة وقوع حادث قطار ميت غمر (صور)
عاجل.. لحظة وقوع حادث قطار ميت غمر (صور)
عاجل.. لحظة وقوع حادث قطار ميت غمر (صور)
عاجل.. لحظة وقوع حادث قطار ميت غمر (صور)
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