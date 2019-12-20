"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020



وأشار "شتا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن كل من كان يروج أن أسعار السيارات سترتفع في 2019 ثبت أنه كلام خاطىء، مؤكدا أن أسعار السيارات تواصل انخفاضها، حيث وصل التخفيض في بعض أنواع السيارات حوالي 120 ألف.



وتوقع أن أسعار السيارات ستنخفض في 2020 بنسبة تصل إلى 20%، حيث يوجد مؤشرات لتلك التوقعات منها عودة معدلات السياحة لطبيعتها ومن ثم سعر الدولار سينخفض مما سيؤثر على سعر السيارات.



قال محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إن الحملة مازالت مستمرة، حيث وصل عدد الأعضاء في الحملة إلى 2،5 مليون عضو، مؤكدا أنهم مستمرون خلال 2020، مضيفا أن من يهاجم الحملة قد يكون لديهم معارض، أو عاملين بها، أو في التوكيلات.