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التحقيق الأمريكي: من المحتمل أن الهجوم النفطي السعودي جاء من الشمال

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:43 م
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ترجمة - منة الشريف
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قالت الولايات المتحدة، إن الأدلة والتحليلات الجديدة لحطام الأسلحة التي تم استردادها من الهجوم على المنشآت النفطية السعودية في 14 سبتمبر، تشير إلى أن الضربة جاءت على الأرجح من الشمال، مما يعزز تقييمها السابق بأن إيران كانت وراء الهجوم.

وفي تقرير مؤقت عن التحقيق الذي أجرته رويترز قبل عرض اليوم الخميس أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجرت واشنطن تقييمًا بأنه قبل أن تصل إلى أهدافها، اجتازت إحدى الطائرات بدون طيار موقعًا يقع على بعد 200 كيلومتر تقريبًا إلى الشمال الغربي من موقع الهجوم.

وقال التقرير المؤقت "يشير هذا، بالاقتران مع المدى الأقصى المقدّر البالغ 900 كيلومتر للمركبة الجوية غير المأهولة "UAV"، إلى احتمال كبير أن يكون الهجوم قد وقع شمال بقيق"، في إشارة إلى موقع إحدى المنشآت النفطية السعودية التي تم ضربها.

وأضاف، أن الولايات المتحدة حددت العديد من أوجه التشابه بين الطائرات بدون طيار المستخدمة في الغارة والطائرة الإيرانية المصممة والمنتجة بدون طيار والمعروفة باسم" IRN-05 UAV".

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحليل حطام الأسلحة لم يكشف بالتأكيد عن مصدر الضربة التي أدت في البداية إلى تدمير نصف إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط.

وقال، في هذا الوقت، لم تحدد جماعة المخابرات الأمريكية أي معلومات من أنظمة الأسلحة المستعادة المستخدمة في هجمات 14 سبتمبر على المملكة العربية السعودية، والتي تكشف عن مصدر الهجوم.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية لرويترز، ان النتائج الجديدة تشمل معلومات جديدة سرية.

وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في هجوم 14 سبتمبر على إيران.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات، ونفت إيران، التي تدعم الحوثيين، أي تورط لها.

"ارتفاع سعر النفط"

ذكرت رويترز الشهر الماضي، أن القيادة الإيرانية وافقت على الهجمات لكنها قررت التوقف عن مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى رد فعل مدمر من الولايات المتحدة.

واختارت بدلًا من ذلك ضرب مصنعي بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المتحدة، وفقًا لثلاثة مسؤولين مطلعين على الاجتماعات ورابع مقرب من صنع القرار في إيران.

ووفقًا لتقرير رويترز، قال مصدر في الشرق الأوسط، أطلعت عليه إحدى الدول التي تحقق في الهجوم، إن موقع الإطلاق كان قاعدة الأحواز الجوية في جنوب غرب إيران، على بعد حوالي 650 كم شمال بقيق.

وقد طار بعض الطائرات فوق العراق والكويت في طريقها إلى الهجوم، وفقًا لمصدر مخابرات غربي استشهد به التقرير، مما أعطى إيران إمكانية إنكار معقولة.

كما تسبب الإضراب الذي استمر 17 دقيقة بواسطة 18 طائرة بدون طيار وثلاثة صواريخ منخفضة الارتفاع في ارتفاع أسعار النفط والحرائق والأضرار وأوقف أكثر من 5٪ من إمدادات النفط العالمية.

وقالت السعودية في 3 أكتوبر، إنها أعادت إنتاج النفط بالكامل.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، لرويترز، إن المعلومات التي رفعت عنها السرية الجديدة كانت أكثر دليلا على أن طهران كانت وراء الهجوم.

وقال، طارت الطائرات بدون طيار إلى المملكة العربية السعودية من الشمال، والحطام المستعاد يتوافق مع العتاد الإيراني المنتج.

ومن المتوقع، أن تقدم الولايات المتحدة نتائجها إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث تأمل في حشد المزيد من الدعم لسياستها لعزل إيران وإجبارها على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

"أجزاء الطائرات بدون طيار"

في تقرير مماثل الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة أيضًا إنها "غير قادرة على التأكيد بشكل مستقل" على أن الصواريخ والطائرات بدون طيار المستخدمة في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر "من أصل إيراني".

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين في اليمن "لم يثبتوا أنهم في حوزتهم، ولم يتم تقييم أنهم في حوزتهم" من نوع الطائرات المستخدمة في الهجمات على منشآت أرامكو.

كما تضمن التقييم المؤقت لواشنطن أيضًا صورًا لمكونات الطائرات بدون طيار، بما في ذلك المحرك الذي حددته الولايات المتحدة على أنه "يشبه إلى حد بعيد" أو "مماثل تقريبًا" لتلك التي لوحظت على مركبات جوية إيرانية أخرى بدون طيار.

وذكر التقرير، أن اسم شركة يعتقد أنها مرتبطة بإيران، سدرة، تم تحديده أيضًا على ملصق تسخير الأسلاك من حطام 14 سبتمبر.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من اتفاق نووي عام 2015 بين القوى العالمية وإيران وفرض عقوبات على طهران بهدف خنق مبيعات النفط الإيراني، المصدر الرئيسي لعائدات الجمهورية الإسلامية.

وكجزء من حملة "الضغط الأقصى"، فرضت واشنطن أيضًا عقوبات على عشرات الكيانات والشركات والأفراد الإيرانيين لخفض إيرادات طهران، وهي خطوة اقترح بعض المحللين أنها ربما أجبرت إيران على العمل بشكل أكثر عدوانية.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الامن الدولى دونالد ترامب الولايات المتحدة الهجمات علي النفط المملكة العربية السعودية العقوبات إيران

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