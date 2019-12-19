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ننشر أسماء ضحايا حادث قطار ميت غمر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:38 م
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موقع الحادث
موقع الحادث
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استقبلت مستشفي ميت غمر ضحايا حادث تصادم مروع بين سيارة وقطار أعلى مزلقان الصوفي على طريق ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين.

وتبين مصرع صفاء محمد شقيطة ٤٠ سنة، عوض محمد شقيطة ١٥ سنة، حسانين مجدي حسانين ٣٦ سنة، هشام مصطفي محمد فرغلي ٤١ سنة، رحاب محمد عوض شقيطة ٤٠ سنة ومن بين الضحايا جثة طفل مجهولة وأخري أشلاء.

والمصابون في الحادث كل من؛ أحمد محمد حسن، 15 عامًا، مصابًا بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد، هبة حامد محمد، 40 عامًا، مصابة بكسر في الساعد الأيسر، واشتباه نزيف في المخ وآخر في البطن، وكسر في الساق اليسرى، شروق سليمان، 20 عامًا، مصابة بكدمات أعلى العين اليمنى، واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسد.

كما أصيبت طفلة مجهولة، تبلغ من العمر 3 سنوات، باشتباه نزيف في المخ واشتباه نزيف بالجويف الصدري، وكدمات متفرقة بالجسد، وطفل آخر مجهول، يبلغ من العمر 7 سنوات.
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ميت غمر مستشفي ميت غمر قطار ضحايا حادث

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