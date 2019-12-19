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البورصة الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة مع نهاية تعاملات اليوم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:31 م
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بوابة الفجر
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استأنفت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية موجة صعودها مسجلة مستويات قياسية مرتفعة جديدة يوم الخميس مع قول وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن اتفاق تجارة أوليا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه أوائل يناير.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 136.59 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة ليصل إلى 28375.87 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.13 نقطة أو 0.44 بالمئة مسجلا 3205.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 59.48 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 8887.22 نقطة.

 

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