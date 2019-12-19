Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوتيوب ATV مجانا الان أضبطوا تردد قناة دعوة ٢٠٢٠ Daawah TV الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 5 الحلقة الخامسة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:25 م
Advertisements
قيامة عثمان 5
قيامة عثمان 5
Advertisements
يوتيوب ATV مجانا الان أضبطوا تردد قناة دعوة ٢٠٢٠ Daawah TV الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 5 الحلقة الخامسة

الحلقة الخامسة 5 مسلسل قيامة المؤسس عثمان ، تعرض فضائية الفجر الجزائرية وقناة اليرموك، في الثامنة مساء اليوم الخميس، العرض الثاني لمسلسل المؤسس عثمان، بعد العرض الأول لقناة إيه تي في التركية، مساء أمس الأربعاء في الحلقة الأسبوعية.

عرضت فضائية ATV  التركية الحلقة الخامسمة من المسلسل التاريخي المؤسس عثمان الموسم الأول، والتي شهدت أحداث وتفاصيل مثيرة، حيث نجح  عثمان في تنفيذ خطتة بنصب فخ للأميرة ” صوفيا “، ورجالها حتي تمكن من الحصول علي الترياق الخاص بالسم لعلاج بالا خاتون.

 
مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الخامسة
وبدأت الحلقة الخامسة بوصول محاربي عثمان، ببالا خاتون لمخيم قبيلة الكاي لتلقي العلاج اللازم، ولكن كان في إستقبالهم السيد دوندار القائم بأعمال السيد حتي عودة أرطغرل من قونيا، حيث جرد المحاربين من أسلحتهم وتم إقتيادهم لخيمة السجن وتوثيقهم بالسلاسل حتي عودة عثمان وقيام باتور نجل السيد دوندار بالتعدي علي محاربي عثمان أثناء تقيدهم.

سقوط صوفيا بفخ عثمان ومحاربيه
قام البطل التركي عثمان بن أرطغرل بإعداد فخ للاميرة صوفيا ورجالها للإيقاع بها في الفخ حتي يستطيع الحصول علي الترياق الخاص بعلاج السم للسيدة ” بالا خاتون “، الذي أعطاه الراهب يانيز لها للحصول علي المعلومات السرية الخاصة بمكان الأمانة المقدسة، وبالفعل وصلت صوفيا ورجالها وقابلت عثمان ولكن المفاجأة كانت أنها وقعت في الفخ الذي نصب لها ودرات المعركة بين الطرفين ونجح بامسي آلب في الإمساك بصوفيا حية وتم إقتياده لمكان حتي الحصول علي الترياق وتم إنقاذ بالا خاتون، وتوالت التفاصيل والأحداث بالمسلسل حيث واجهت إيجول أبنة عم البطل التركي عثمانن بالا خاتون وحدثت بينهم مشاداة كلامية داخل الخمية.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الأول
يتناول مسلسل المؤسس عثمان، قصة تأسيس وقيام الدولة العثمانية في القرن السادس عشر الميلادي علي يد البطل والسلطان الغازي عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، بعد سلسلة من المعارك والفتوحات حتي استطاع تأسيس الدولة العثمانيةز

تردد قناة ATV  التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
وحصلت فضائية ATV  التركية علي الحقوق الحصرية لعرض مسلسل المؤسس عثمان بالجزء الأول، بعد النجاح الكبير للمسلسل التركي قيامة أرطغرل بالسنوات الماضية وإليكم تردد القناة.

القمر

المدار

التردد

الاستقطاب

FEC

الجودة

التشفير

تركسات

42.0°E

11628 (H)

27500

  5/6

SD

مجاني

أسترا

19.2°E

12692 (H)

27500

 5/6

SD

مجاني

أسترا

19.2°E

11243 (H)

27500

 5/6

SD

مجاني

استطاع عثمان خلال أحداث الحلقة الخامسة  الحصول علي الترياق الخاص بعلاج بالا خاتون بنت الشيخ علي أديب والقيام بتنفيذ مخططه بخطف الأميرة صوفيا بعد إعداد كمين لها.
 

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة الخامسة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 5 قيامة عثمان الحلقة الخامسة قيامة عثمان 5 شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 تردد قناة اليرموك تردد قناة الفجر المؤسس عثمان الحلقة الخامسة

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

الآن

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ يوم

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي ضد ضمك بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي YALLA Ahly

منذ حوالي 5 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ يوم

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يرد على فضيحة التحكيم في الكلاسيكو حسم مصير حكيمي وتحديد سعر صفقة الملكي المرتقبة

منذ 41 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ يوم

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" قبل طرح برومو موسمه الجديد

توقعات الحلقة الأولى من "المؤسس عثمان"

مشاهدة قيامة عثمان الحلقة 4 كاملة مترجمة .. إليكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي المؤسس عثمان Kurulus Osman

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان 5 كاملة ومترجمة .. أحداث مثيرة في الحلقة الخامسة من المؤسس عثمان (فيديو)

مفاجأة في قيامة عثمان الحلقة 5 .. سجل هذه الترددات على "الريسيفر" لمشاهدة أحداث المسلسل على النايل سات

Yarmouk HD يعاد الآن عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 5 الخامسة عبر دعوة واليرموك والفجر محاولات عودة اختطاف تالا

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة ON SPORT رابط ماتش الزمالك TIME SPORT

06:30 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status