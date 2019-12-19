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الغرف السياحية: المطارات المصرية الأكثر أمنا في العالم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر أسماء لها بريق لدى أوروبا، مؤكدًا أن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة غير مباشرة أكثر لأوروبا، بأن مصر دولة آمنة.

وأشار "عاصم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، إلى أن الأمن في المطارات المصرية عالي جدًا، مؤكدًا أن المطارات المصرية الأكثر أمنًا في العالم كله.

ولفت إلى أن مصر دولة تنفق عشرات الملايين سنويًا للترويج السياحي في الخارج، وأن مؤتمر منتدى الشباب دعاية كبيرة لمصر بشكل غير مباشر، معلقًا: "منتدى شباب العالم بشرم الشيخ قام بعمل دعاية لمصر بعشرات الملايين مجانًا".
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الكلمات المفتاحية

شرم الشيخ المطارات المصرية الغرف السياحية اﻟﻌﺎﻟﻢ السياحة البريطانية

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