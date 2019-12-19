أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 19 – 12 – 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها فوز الفريق على الاسماعيلي 1-0 في لقاء الجولة التاسعة، واستمراره على قمة ترتيب الدوري الممتاز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس:





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس





1- الأهلي يهزم الإسماعيلي ويواصل الانفراد بصدارة الدوري:





تغلب الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد "المكس" بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويدين المارد الأحمر بهذا الفوز للاعبه وليد سليمان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد وحصد النقاط الثلاث في الدقيقة ٧٨ بضربة رأسية متقنة.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢١ نقطة منفردًا بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ١٣ نقطة في المركز السادس.





2- ضربة قوية للأهلي أمام الإسماعيلي:





تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والمقامة على ستاد المكس بالإسكندرية.





واضطر ربيعة لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٦٤ متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية خلال إحدى الكرات مع محمد الشامي لاعب الدراويش ليحل زميله سعد سمير بديلًا له.





وسيخضع ربيعة للفحص الطبي عقب مران الفريق الأحمر غدًا الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم





3- لجنة المسابقات تعاقب الأهلي ماليًا:





أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عدة قرارات اليوم عن ما شهدته الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.





و قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي 10 آلاف جنيه لعدم تسليم بطاقات التعارف لبعض أعضاء الجهاز الفني والإداري لحكم مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي أقيمت الأحد الماضي ضمن مسابقة الدوري.





4- الأهلي يكشف آخر تطورات اصابة أحمد فتحي:





يخضع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية.





وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري الممتاز، وخاض تدريبات علاجية لمدة ٣ أيام، غاب خلالها عن المران الجماعي للفريق.





وتحسم نتيجة الفحص موقف اللاعب من مباراة الاثنين المقبل في الدوري الممتاز، وكذلك موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.





تعرف على أخبار النادي الأهلي





5- موعد مباراة الأهلي القادمة:





يستضيف النادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، مساء الإثنين المقبل 23 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري المصري الممتاز.





وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





6- ترتيب الدوري المصري :-

1- الأهلي 21 نقطة 2- الاتحاد 17 نقطة 3- المقاولون العرب 16 نقطة 4- الزمالك 13 نقطة 5- سموحة 13 نقطة 6- الاسماعيلي 13 نقطة 7- بيراميدز 12 نقطة 8- الإنتاج الحربي 11 نقطة 9- حرس الحدود 10 نقاط 10- إنبي 10 نقاط 11- طنطا 8 نقاط 12- المصري 7 نقاط 13- طلائع الجيش 7 نقاط 14- مصر المقاصة 7 نقاط 15- نادي مصر 7 نقاط 16- الجونة 7 نقاط 17- وادي دجلة 6 نقاط 18- أسوان 5 نقاط

