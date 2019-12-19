الصين تستعد لإعفاء منتجات أمريكية من الجمارك

تعتزم الصين إعفاء قائمة جديدة تضم ست سلع كيماوية ونفطية أمريكية من الرسوم الجمركية، بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق "المرحلة 1" التجاري.





وذكرت وزارة المالية أن الإعفاء سيطبق لمدة عام واحد بدءا من 26 (ديسمبر) دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم.



وأضافت وزارة المالية أنه لن يجري رد الرسوم التي، فرضت بالفعل على منتجات أمريكية، وسيطبق الإعفاء من الرسوم على أربعة منتجات كيماوية ومنتجين نفطيين مكررين.



ورفعت بكين الرسوم الجمركية على بعض شحنات فول الصويا واللحوم الواردة من الولايات المتحدة في السادس من (ديسمبر) الحالي قبل أن يتوصل الجانبان لاتفاق "المرحلة 1"، الذي يهدف لإلغاء رسوم جمركية، كان مقررا تطبيقها في 15 (ديسمبر).





وستواصل الصين العمل على إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية، وستعلن الدفعة الثانية من الإعفاءات في الوقت المناسب.



وعد خبراء أمريكيون في مقابلات أجرتها معهم وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أعلنته الولايات المتحدة والصين يشير إلى أن أكبر اقتصادين في العالم يتحركان في "الاتجاه الصحيح" لتحقيق استقرار علاقاتهما الاقتصادية بالغة الأهمية.



وذكر إدوارد ألدن، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية، أن "هذه خطوة إيجابية ستحول دون مزيد من التصعيد في التعريفات الجمركية، التي ستلحق الضرر بكل من اقتصادي الولايات المتحدة والصين".